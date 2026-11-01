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JPNN.com Jabar Jabar Terkini Harga Emas dan Perak Batangan Terbaru Hari Ini, Simak Perincian Lengkapnya di Sini!

Harga Emas dan Perak Batangan Terbaru Hari Ini, Simak Perincian Lengkapnya di Sini!

Minggu, 01 November 2026 – 11:00 WIB
Harga Emas dan Perak Batangan Terbaru Hari Ini, Simak Perincian Lengkapnya di Sini! - JPNN.com Jabar
Cek harga emas dan perak batangan terbaru Minggu 1 November 2026, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan terbaru pada Minggu, 1 November 2026, tercatat sebesar Rp2.526.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.532.315.

Berdasarkan data harga emas dan perak yang diperbarui pada Minggu (1/11/2026) pukul 06.46 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

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Untuk ukuran terkecil, emas batangan 0,5 gram dibanderol Rp1.313.000. Setelah termasuk PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp1.316.283.

Sementara itu, untuk ukuran 5 gram, harga dasar tercatat Rp12.445.000 atau Rp12.476.113 setelah termasuk pajak.

Adapun emas batangan ukuran 100 gram memiliki harga dasar Rp246.960.000. Setelah ditambah PPh 0,25 persen, harganya mencapai Rp247.577.400.

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Berikut perincian harga emas batangan berdasarkan berat, harga dasar, dan harga setelah termasuk PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Harga emas batangan:

Cek harga emas dan perak batangan terbaru Minggu 1 November 2026, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.
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