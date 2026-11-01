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BMKG Peringatkan Potensi Hujan Disertai Petir di Bogor Hari Ini, Simak Prakiraan Cuaca Jabodetabek

Minggu, 01 November 2026 – 09:00 WIB
BMKG Peringatkan Potensi Hujan Disertai Petir di Bogor Hari Ini, Simak Prakiraan Cuaca Jabodetabek - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai petir. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada Minggu (1/11/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), potensi hujan di Kabupaten dan Kota Bogor diperkirakan terjadi pada siang hingga menjelang malam hari.

Pada periode siang hingga sore, pukul 13.00–19.00 WIB, sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang.

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Sementara itu, sejumlah wilayah Jabodetabek lainnya diprakirakan mengalami hujan ringan.

Masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan, diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan kemungkinan terjadinya petir.

Sejumlah Wilayah Jabodetabek Berpotensi Hujan

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Pada Minggu pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu. Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang juga berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

BMKG memperingatkan potensi hujan disertai petir di Kabupaten dan Kota Bogor pada Minggu, 1 November 2026. Simak prakiraan cuaca Jabodetabek.
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