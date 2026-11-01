Waspada Cuaca Ekstrem! BMKG Prediksi Hujan Lebat Guyur Sejumlah Wilayah Jawa Barat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Jawa Barat pada Minggu, 1 November 2026.

Masyarakat di Kabupaten dan Kota Bogor serta Kabupaten Sukabumi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca tersebut, terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis pada siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB.

Sementara itu, sejumlah wilayah lainnya di Jawa Barat juga berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada periode waktu yang sama.

Wilayah tersebut meliputi Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Hujan Berpotensi Terjadi Sejak Pagi

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, serta Kabupaten Pangandaran.