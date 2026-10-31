Dari Yogyakarta ke Bandung, Karya Lima Seniman Disabilitas Dipamerkan di IN MEDIO

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pameran seni IN MEDIO yang diinisiasi ARTJOG melalui program Love ARTJOG hadir di Dia.Lo.Gue @dotHub Space, Bandung, mulai 31 Oktober hingga 29 November 2026.

Pameran ini menghadirkan karya lima seniman dengan latar belakang dan pendekatan artistik yang beragam. Menariknya, IN MEDIO tidak sekadar menjadi ruang apresiasi seni, tetapi juga membawa pesan tentang kesetaraan, keberagaman, dan inklusivitas, khususnya dalam memberikan ruang bagi seniman disabilitas.

Dalam peneyelenggaraannya, pameran ini turut didukung JNE sebagai partner logistik. Perusahaan jasa pengiriman tersebut mengambil peran dalam mendukung kebutuhan distribusi karya seni dan berbagai perlengkapan pameran agar dapat sampai ke lokasi penyelenggaraan.

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Keterlibatan JNE memperlihatkan bagaimana sektor logistik turut menjadi bagian penting dalam ekosistem industri kreatif, terutama dalam mempertemukan karya seniman dengan masyarakat yang lebih luas.

Senior Vice President Marketing JNE Eri Palgunadi mengatakan dukungan terhadap pameran IN MEDIO merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk membangun kolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk seni dan industri kreatif.

"Bagi JNE, logistik bukan hanya tentang mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan sebuah ide, kreativitas, dan karya untuk dapat menjangkau lebih banyak orang," kata Eri dalam pembukaan pameran seni IN MEDIO di Bandung, Sabtu (31/10/2026).

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"Kami bangga dapat menjadi bagian dari pameran IN MEDIO bersama ARTJOG dan Tabspace. Kolaborasi ini sejalan dengan semangat JNE untuk terus memberikan manfaat melalui semangat Connecting Happiness, sekaligus mendukung ruang-ruang kreatif yang membuka kesempatan bagi setiap individu untuk berkarya dan menunjukkan potensinya," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Program ARTJOG Gading Narendra Paksi menjelaskan, pameran IN MEDIO merupakan muara dari rangkaian program residensi seniman yang sebelumnya diselenggarakan di Yogyakarta.