34 Rumah Terdampak Kirmir Jebol di Cipaganti BandungJebol

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Banjir menerjang kawasan Jalan Siliwangi, RT 09 RW 01, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, pada Jumat (30/10/2026) malam.

Akibat kirmir sungai jebol setelah diguyur hujan deras, puluhan rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat sebanyak 34 rumah terdampak dalam peristiwa tersebut. Dua unit rumah mengalami rusak berat, sedangkan satu rumah lainnya rusak ringan.

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Pranata Humas Ahli BPBD Jawa Barat Hadi Rahmat mengatakan hujan deras menyebabkan kirmir sungai tidak mampu menahan derasnya debit air hingga akhirnya jebol.

Material kirmir yang roboh bahkan menimpa sejumlah rumah warga yang berada di sekitar bantaran sungai.

"Kirmir jebol dan materialnya menimpa rumah warga di bantaran sungai," kata Hadi saat dikonfirmasi, Sabtu (31/10) pagi.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir tersebut.

Ia menuturkan petugas BPBD telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan asesmen dan membantu evakuasi warga yang membutuhkan.