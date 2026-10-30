Aksi Solidaritas Jurnalis Bogor Berlangsung Kondusif, Kapolresta Sampaikan Permohonan Maaf

jabar.jpnn.com, BOGOR - Aksi solidaritas jurnalis Bogor menyikapi dugaan intimidasi terhadap videografer Metropolitan saat meliput demonstrasi mahasiswa di Tugu Kujang, Kota Bogor, pada Rabu (28/10/2026), berlangsung kondusif.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol. Adhitya Panji Anom menemui sejumlah jurnalis yang mengikuti aksi solidaritas tersebut.

Dalam pertemuan itu, Adhitya menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi saat pengamanan unjuk rasa mahasiswa.

“Atas nama Polresta Bogor Kota, kami memohon maaf ada kesalahpahaman saat pengamanan aksi unjuk rasa di Tugu Kujang,” kata Adhitya.

Ia juga menyampaikan bahwa personel yang terlibat dalam insiden tersebut telah dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adhitya berharap hubungan antara Polresta Bogor Kota dan kalangan jurnalis dapat semakin baik ke depannya.

“Saya berharap hubungan Polresta Bogor Kota bisa semakin baik lagi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Adhitya juga meminta jurnalis yang bertugas meliput demonstrasi agar menggunakan kartu identitas pers sehingga dapat dibedakan dari peserta aksi.