JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Aksi Solidaritas Jurnalis Bogor Berlangsung Kondusif, Kapolresta Sampaikan Permohonan Maaf

Aksi Solidaritas Jurnalis Bogor Berlangsung Kondusif, Kapolresta Sampaikan Permohonan Maaf

Jumat, 30 Oktober 2026 – 22:00 WIB
Aksi Solidaritas Jurnalis Bogor Berlangsung Kondusif, Kapolresta Sampaikan Permohonan Maaf - JPNN.com Jabar
Kapolresta Bogor Kota meminta maaf atas insiden terhadap videografer Metropolitan saat meliput demo di Tugu Kujang. Jurnalis Bogor menyampaikan lima tuntutan. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Aksi solidaritas jurnalis Bogor menyikapi dugaan intimidasi terhadap videografer Metropolitan saat meliput demonstrasi mahasiswa di Tugu Kujang, Kota Bogor, pada Rabu (28/10/2026), berlangsung kondusif.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol. Adhitya Panji Anom menemui sejumlah jurnalis yang mengikuti aksi solidaritas tersebut.

Dalam pertemuan itu, Adhitya menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi saat pengamanan unjuk rasa mahasiswa.

Baca Juga:

“Atas nama Polresta Bogor Kota, kami memohon maaf ada kesalahpahaman saat pengamanan aksi unjuk rasa di Tugu Kujang,” kata Adhitya.

Ia juga menyampaikan bahwa personel yang terlibat dalam insiden tersebut telah dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adhitya berharap hubungan antara Polresta Bogor Kota dan kalangan jurnalis dapat semakin baik ke depannya.

Baca Juga:

“Saya berharap hubungan Polresta Bogor Kota bisa semakin baik lagi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Adhitya juga meminta jurnalis yang bertugas meliput demonstrasi agar menggunakan kartu identitas pers sehingga dapat dibedakan dari peserta aksi.

Kapolresta Bogor Kota meminta maaf atas insiden terhadap videografer Metropolitan saat meliput demo di Tugu Kujang. Jurnalis Bogor menyampaikan lima tuntutan.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Aksi solidaritas wartawan intimidasi jurnalis kebebasan pers polresta bogor kota kota bogor demo wartawan bogor demo jurnalis bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU