Laba Bersih bank bjb Tembus Rp1,1 Triliun, Tumbuh 37,3 Persen hingga September 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kinerja keuangan bank bjb menunjukkan tren positif hingga kuartal III 2026. Bank pembangunan daerah tersebut mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,1 triliun per September 2026 atau tumbuh 37,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan laba itu dicapai di tengah dinamika industri perbankan yang masih diwarnai tekanan biaya dana dan kondisi likuiditas.

Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari strategi perusahaan dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan bisnis, kualitas aset, dan efisiensi operasional.

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Menurut dia, perseroan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, sekaligus memperkuat pendanaan dan meningkatkan pendapatan di luar bunga.

"Konsistensi strategi dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja perusahaan," kata Ayi dalam Earnings Call Triwulan III Tahun Buku 2026 di Bandung, Kamis (29/10).

Secara konsolidasi, total aset Grup bjb mencapai Rp219,7 triliun hingga September 2026. Sementara itu, total kredit dan pembiayaan tercatat sebesar Rp142,3 triliun.

Khusus penyaluran kredit bank only, nilainya mencapai Rp112,9 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,8 triliun dibandingkan posisi kuartal sebelumnya.

Kredit konsumer masih mendominasi portofolio penyaluran kredit bank bjb dengan outstanding Rp74,4 triliun atau sekitar 66 persen dari total kredit bank only.