Banjir Kembali Muncul di Jalan Pasir Putih-Bulak Barat Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Jalan yang menghubungkan kawasan Pasir Putih, Sawangan, dengan Bulak Barat, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, kembali terendam banjir pada Jumat (30/10/2026) sore.

Banjir yang disebut warga sebagai “banjir abadi” itu belum surut hingga malam hari.

Ketua RW 4 Cipayung, Hambali, membenarkan bahwa genangan kembali muncul di lokasi tersebut sekitar pukul 16.00 WIB.

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“Iya benar (banjir lagi), dari hari ini jam 4 sore,” kata Hambali saat dihubungi.

Menurut Hambali, banjir diduga terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Kota Depok dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi tersebut menyebabkan jalan penghubung kedua kawasan itu kembali terendam setelah sempat surut beberapa waktu sebelumnya.

“Karena sudah musim hujan, deras banget,” ujarnya.

Jalan penghubung Pasir Putih dan Bulak Barat tersebut disebut warga sebagai lokasi banjir abadi karena genangan kerap terjadi selama bertahun-tahun dan berulang kali mengganggu kondisi jalan.