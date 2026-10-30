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Kas Pemprov Jabar Rp567 Miliar, KDM Ungkap Peran Penting Pajak Kendaraan

Jumat, 30 Oktober 2026 – 20:20 WIB
Kas Pemprov Jabar Rp567 Miliar, KDM Ungkap Peran Penting Pajak Kendaraan - JPNN.com Jabar
Suasana di loket pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Pajajaran, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jawa Barat tengah menghadapi tekanan fiskal. Di tengah kondisi tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi mengapresiasi masyarakat yang tetap memenuhi kewajiban membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan laporan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), saldo kas Pemprov Jabar per Kamis (29/10/2026) tercatat Rp567,94 miliar.

Pria yang akrab disapa KDM itu mengatakan, partisipasi masyarakat melalui pembayaran pajak menjadi salah satu bentuk gotong royong yang membantu pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

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"Di tengah tekanan fiskal Pemprov Jabar yang dialami, masyarakat Jawa Barat masih bahu-membahu, bergotong royong bersama-sama memberikan bantuan terhadap Provinsi Jawa Barat dalam bentuk pembayaran pajak, terutama pajak kendaraan bermotor," kata KDM di Bandung, Jumat (30/10/2026).

Menurutnya, dukungan masyarakat memiliki arti penting bagi keberlangsungan pembangunan Jawa Barat. Terlebih, pemerintah daerah membutuhkan penerimaan yang memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja dan pelayanan publik.

"Tanpa partisipasi Bapak dan Ibu semua, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa," ujarnya.

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Sementara itu, berdasarkan laporan posisi RKUD hingga Kamis kemarin pukul 17.00 WIB, saldo kas Pemprov Jabar tercatat sebesar Rp567.949.556.627.

Pada hari yang sama, realisasi penerimaan daerah mencapai Rp13.370.054.100.

Di tengah tekanan fiskal, KDM mengapresiasi warga Jabar yang tetap taat membayar pajak. Saldo kas Pemprov Jabar tercatat Rp567,94 miliar.
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TAGS   gubernur jawa barat pemprov jabar wajib pajak dedi mulyadi pajak kendaraan pajak kendaraan bermotor fiskal daerah saldo kas pemprov jabar kas pemprov jabar tekanan fiskal

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