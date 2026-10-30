Rayakan 16 Tahun, WIT.ID Luncurkan Reddie, AI Agent yang Bukan Pengganti Manusia

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Perusahaan transformasi digital asal Bandung, WIT.ID, memperkenalkan Reddie, AI agent yang dirancang untuk membantu pekerjaan manusia, bukan menggantikannya.

Peluncuran tersebut menjadi bagian dari perayaan 16 tahun WIT.ID pada 2026 yang mengusung tema AI as a Partner, Not a Replacement.

Berbeda dengan chatbot yang menunggu perintah, Reddie mampu memahami alur kerja pengguna dan membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan harian, seperti merapikan email, mengatur jadwal meeting, mencatat follow-up, hingga membuat ringkasan aktivitas.

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Reddie juga berjalan di perangkat pengguna sehingga kendali atas data tetap berada di tangan pemiliknya. Untuk pekerjaan sensitif, sistem tetap meminta persetujuan manual.

CEO & Founder WIT.ID Irfan Arsandi mengatakan kehadiran Reddie menjadi salah satu sinyal perkembangan perusahaan setelah 16 tahun berkarya di industri teknologi.

Perayaan tahun ini dikemas melalui kampanye S16NAL, yang dibaca signal.

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"WIT itu punya program setiap tahunnya itu ngasih sinyal. Akhirnya baru sekarang bisa dikasih nama 'S16NAL' karena usianya sudah 16 tahun," kata Irfan dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026).

Selain memperkenalkan Reddie, WIT.ID menggelar NEX+ACT pada 22 Oktober 2026 di Cimahi Techno Park (CTP) Main Hall, Cimahi.