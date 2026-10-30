Perkuat Digitalisasi Pertanian, Kementan Latih 100 Operator SIG

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan dan sertifikasi operator Sistem Informasi Geospasial (SIG) di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Bogor, Jawa Barat, pada 27–29 Oktober 2026.

Kegiatan ini diikuti 100 peserta yang dibagi ke dalam lima kelas untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan data geospasial sektor pertanian.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementan dalam mendukung transformasi digital pertanian, khususnya dalam pemetaan lahan, pengelolaan data spasial, dan penyediaan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Umum, Bekti Subagja. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya akurasi data spasial sebagai salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan pertanian yang tepat sasaran.

"Penguasaan teknologi geospasial dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran kondisi wilayah pertanian secara lebih terukur," kata Bekti.

Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk memetakan potensi lahan, memantau perkembangan tanaman, serta mengidentifikasi potensi risiko pertanian akibat perubahan kondisi lingkungan dan iklim.

Pelatihan berlangsung selama tiga hari dengan metode pembelajaran yang menggabungkan teori dan praktik.

"Sebanyak 100 peserta dibagi ke dalam lima kelas dan didampingi instruktur serta praktisi di bidang geospasial," ujarnya.