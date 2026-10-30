JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Literasi Keuangan Masyarakat Jabar Jadi Sorotan di FinExpo 2026

Literasi Keuangan Masyarakat Jabar Jadi Sorotan di FinExpo 2026

Jumat, 30 Oktober 2026 – 16:53 WIB
Literasi Keuangan Masyarakat Jabar Jadi Sorotan di FinExpo 2026 - JPNN.com Jabar
Pameran Jasa Keuangan FinExpo 2026 di Trans Studio Mall Bandung. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat perlu dibarengi pemahaman mengenai risiko dan kemampuan finansial.

Tanpa literasi yang memadai, kemudahan mengakses layanan keuangan justru berpotensi tidak dimanfaatkan secara tepat.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan Pameran Jasa Keuangan FinExpo 2026 di Trans Studio Mall Bandung, 29 Oktober hingga 1 November 2026.

Baca Juga:

PT Inovasi Terdepan Nusantara (KrediOne) turut ambil bagian dalam kegiatan yang menjadi rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 tersebut.

Kehadiran perusahaan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi itu sekaligus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal.

CEO KrediOne Kuseryansyah mengatakan, Jawa Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan.

Baca Juga:

Namun, potensi tersebut perlu ditopang akses pembiayaan yang disertai pemahaman mengenai karakteristik layanan keuangan.

"Bulan Inklusi Keuangan menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal. Jawa Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, termasuk melalui UMKM dan berbagai sektor produktif lainnya," kata Kuseryansyah dalam keterangan tertulisnya kepada jpnn.com, dikutip Jumat (30/10/2026).

KrediOne menilai perluasan akses pembiayaan di Jawa Barat harus dibarengi pemahaman masyarakat mengenai risiko dan kemampuan finansial.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   FinExpo 2026 KrediOne Bulan Inklusi Keuangan 2026 pindar legal umkm jawa barat literasi keuangan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU