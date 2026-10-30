Literasi Keuangan Masyarakat Jabar Jadi Sorotan di FinExpo 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat perlu dibarengi pemahaman mengenai risiko dan kemampuan finansial.

Tanpa literasi yang memadai, kemudahan mengakses layanan keuangan justru berpotensi tidak dimanfaatkan secara tepat.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan Pameran Jasa Keuangan FinExpo 2026 di Trans Studio Mall Bandung, 29 Oktober hingga 1 November 2026.

PT Inovasi Terdepan Nusantara (KrediOne) turut ambil bagian dalam kegiatan yang menjadi rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 tersebut.

Kehadiran perusahaan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi itu sekaligus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal.

CEO KrediOne Kuseryansyah mengatakan, Jawa Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan.

Namun, potensi tersebut perlu ditopang akses pembiayaan yang disertai pemahaman mengenai karakteristik layanan keuangan.

"Bulan Inklusi Keuangan menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal. Jawa Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, termasuk melalui UMKM dan berbagai sektor produktif lainnya," kata Kuseryansyah dalam keterangan tertulisnya kepada jpnn.com, dikutip Jumat (30/10/2026).