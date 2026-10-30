Tak Cuma Andalkan Layar Besar, Berikut Sederet Keunggulan Galaxy Z Fold8

jabar.jpnn.com, BOGOR - Smartphone layar lipat tidak hanya menawarkan layar berukuran besar, tetapi juga dituntut mampu mendukung produktivitas, multitasking, dan penggunaan sehari-hari.

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu aspek yang disoroti Samsung melalui Galaxy Z Fold8.

Perangkat ini menggabungkan desain ponsel lipat dengan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menunjang berbagai aktivitas, mulai dari membaca dokumen, mencari referensi di peramban, hingga berkomunikasi melalui aplikasi pesan.

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Galaxy Z Fold8 membawa sejumlah aspek pengembangan, antara lain penggunaan material Flex Titanium, lebih dari 100 pengujian validasi keandalan, dukungan kartu SIM fisik dan eSIM, serta fitur Galaxy AI yang dioptimalkan untuk perangkat layar lipat.

Head of MX Business Samsung Electronics Indonesia, Yadi Prayitno mengatakan pengembangan perangkat layar lipat tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga pada relevansinya dengan kebutuhan pengguna.

“Di Samsung Electronics Indonesia, inovasi HP layar lipat bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, melainkan memastikan relevansinya dengan kebutuhan pengguna. Melalui Galaxy Z Fold8 dengan bobot 201 gram, kami menyempurnakan pengalaman foldable flagship lewat desain ringkas, performa tinggi, dan Galaxy AI untuk mendukung multitasking serta aktivitas harian masyarakat,” ujar Yadi.

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Multitasking Menjadi Salah Satu Fokus Pengembangan

Penggunaan ponsel untuk bekerja kerap mengharuskan pengguna berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain.