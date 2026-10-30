Kantongi Lampu Hijau dari Kemen PU, Exit Tol Desari Segera Dibangun di Cipayung Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rencana pembangunan akses keluar atau exit Tol Depok–Antasari (Desari) di wilayah Cipayung mendapat lampu hijau dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Wali Kota Depok Supian mengatakan persetujuan tersebut merupakan hasil dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama masyarakat yang mengusulkan adanya bukaan tol di wilayah Cipayung.

“Alhamdulillah, Pak Menteri PU Bapak Dody Hanggodo, sudah menyetujui usulan warga Depok untuk bukaan tol di wilayah Cipayung untuk proyek Tol Antasari III,” ucapnya.

Menurutnya, keberadaan exit tol tersebut diharapkan dapat menambah akses bagi masyarakat Depok sekaligus mempermudah mobilitas kendaraan dari dan menuju wilayah Cipayung.

“Mudah-mudahan upaya ini menjadi bagian dari semangat agar Depok juga mendapatkan akses atau exit tol dari Antasari III yang nanti keluar di Cipayung,” terangnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap rencana tersebut, Pemkot Depok memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan sejumlah ruas jalan yang nantinya akan menunjang akses keluar masuk tol di wilayah Cipayung.

“Salah satu hal yang menjadi tanggung jawab kami di Pemerintah Kota Depok untuk mendukung exit tol itu adalah pelebaran Jalan Raya Cipayung, termasuk Jalan Muhidin dan Jalan Garuda, serta Jalan Keadilan, yang saat ini dalam proses pelebaran” terangnya.

Ia berharap, rencana pembangunan exit Tol Desari tersebut dapat segera direalisasikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.