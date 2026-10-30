Foto Aurora Borealis di Norwegia Antar Fotografer Thailand Raih Penghargaan Pano Awards 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Keindahan fenomena aurora borealis atau Cahaya Utara yang menghiasi langit Norwegia mengantarkan fotografer asal Thailand, Wutimet Bunyasirisith, meraih penghargaan tertinggi kategori regional dalam ajang The 17th Epson International Pano Awards 2026.

Wutimet dinobatkan sebagai The Pano Awards Southeast Asia Open Photographer of the Year 2026 berkat karya fotografi panorama berjudul "The Emerald Arch Over Lofoten, Norway".

Foto tersebut menampilkan fenomena aurora borealis yang membentuk lengkungan sempurna di atas puncak-puncak gunung di Kepulauan Lofoten, Norwegia.

Keindahan cahaya berwarna hijau yang menghiasi langit malam terlihat semakin dramatis dengan pantulannya di permukaan air laut yang tenang.

Pengumuman para pemenang kompetisi fotografi panorama internasional tersebut disampaikan oleh Epson sebagai sponsor utama bersama Epson Australia.

Dalam tiga tahun berturut-turut, Epson Southeast Asia turut mendukung penyelenggaraan kompetisi tersebut untuk mendorong perkembangan fotografi panorama dan memperkenalkan karya fotografer berbakat dari kawasan Asia Tenggara.

Abadikan Aurora Borealis dalam Kondisi Ekstrem

Wutimet Bunyasirisith mengungkapkan, foto panorama yang membawanya meraih penghargaan tersebut tercipta ketika aurora borealis mulai bersinar terang dan membentuk lengkungan yang mengelilingi puncak gunung.