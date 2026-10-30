Daftar Harga Emas dan Perak Batangan 30 Oktober 2026, Lengkap Semua Ukuran!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan tercatat sebesar Rp2.546.000 per gram sebelum pajak atau Rp2.552.365 per gram setelah ditambahkan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Daftar harga tersebut mencakup emas batangan dengan berat mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Selain emas, tersedia pula informasi harga perak batangan dalam ukuran 250 gram dan 500 gram.

Bagi masyarakat yang berencana membeli logam mulia, informasi harga berdasarkan berat dan komponen pajak dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan transaksi.

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram seperti dilansir dari laman logammulia.com pada Jumat 30 Oktober 2026.

Harga emas sebelum dan sesudah PPh 0,25 persen:

- 0,5 gram: harga dasar Rp1.323.000; harga setelah pajak Rp1.326.308.

- 1 gram: harga dasar Rp2.546.000; harga setelah pajak Rp2.552.365.