Prakiraan Cuaca Jabodetabek 30 Oktober 2026: Bogor dan Bekasi Berpotensi Hujan Lebat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mengalami hujan pada Jumat (30/10/2026), terutama pada siang hingga sore hari.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Jumat, 30 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB hingga Sabtu, 31 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Potensi hujan diperkirakan meningkat pada siang hingga sore hari.

Masyarakat diimbau mewaspadai kemungkinan hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Jabodetabek.

Hujan Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah pada Siang Hari

Pada Jumat pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal.