BMKG Prediksi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Jawa Barat Hari Ini, 30 Oktober 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Jumat (30/10/2026).

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan, potensi hujan diperkirakan terjadi sejak menjelang siang hingga malam hari, bahkan dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang berpotensi terjadi secara lokal dengan durasi relatif singkat.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut.

Selain itu, potensi hujan sedang hingga lebat juga diprakirakan terjadi di sejumlah daerah lainnya pada siang hingga sore hari.

Hujan Lebat Berpotensi Terjadi Sejak Menjelang Siang

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah.