JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini BMKG Prediksi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Jawa Barat Hari Ini, 30 Oktober 2026

BMKG Prediksi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Jawa Barat Hari Ini, 30 Oktober 2026

Jumat, 30 Oktober 2026 – 08:00 WIB
BMKG Prediksi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Jawa Barat Hari Ini, 30 Oktober 2026 - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Jumat (30/10/2026).

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan, potensi hujan diperkirakan terjadi sejak menjelang siang hingga malam hari, bahkan dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Baca Juga:

Hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang berpotensi terjadi secara lokal dengan durasi relatif singkat.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut.

Selain itu, potensi hujan sedang hingga lebat juga diprakirakan terjadi di sejumlah daerah lainnya pada siang hingga sore hari.

Baca Juga:

Hujan Lebat Berpotensi Terjadi Sejak Menjelang Siang

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah.

BMKG memprakirakan hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Jawa Barat pada 30 Oktober 2026. Waspadai petir dan angin kencang.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca Jawa Barat prakiraan cuaca kota bogor prakiraan cuaca bmkg ramalan cuaca ramalan cuaca kabupaten bogor ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca jawa barat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU