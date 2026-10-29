Aset Keuangan Syariah Tumbuh 9,82 Persen, Potensi Pasarnya Masih Besar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Industri keuangan syariah Indonesia masih menyimpan potensi besar yang belum tergarap optimal.

Meski total asetnya mencapai Rp3.264 triliun per Juni 2026 atau tumbuh 9,82 persen secara tahunan, pangsa pasarnya baru 11,24 persen, jauh dari besarnya populasi musim yang mencapai sekitar 87 persen penduduk Indonesia.

Kesenjangan tersebut menjadi peluang bagi industri keuangan syariah untuk memperluas penetrasi pasar, terutama melalui produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akses layanan yang lebih mudah, dan pemanfaatan teknologi digital.

Ekonom Syariah sekaligus Anggota Komite Pengembangan Keuangan Syariah OJK, Dian Masyita, mengatakan industri keuangan syariah masih menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global, tetapi tetap memiliki peluang pertumbuhan.

"Industri keuangan syariah terus tumbuh, tipis tetapi masih optimis, di tengah dinamika ekonomi nasional dan global," kata Dian dalam keterampilan, Kamis (29/10).

Menurut dia, pengembangan industri perlu ditopang produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mudah diakses, kompetitif, dan tetap memenuhi prinsip syariah.

Peluang tersebut turut tercermin dalam pengembangan bisnis konsumer PT BCA Syariah.

Perseroan menawarkan beragam pembiayaan, mulai dari kebutuhan multijasa, emas, kepemilikan rumah, hingga kendaraan bermotor.