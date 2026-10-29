Hendriyanto Attan Pimpin Dewan Penasihat HIPKA Jabar Periode 2026–2031

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - KRH Hendriyanto Attan Dharmawisisesa dipercaya memimpin Dewan Penasihat Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI (BPW HIPKA) Jawa Barat periode 2026–2031.

Penetapan Hendriyanto tercantum dalam draf susunan pengurus BPW HIPKA Jawa Barat yang disusun pada Rabu (28/10/2026).

Dia akan didampingi Sukim Nur Arif sebagai wakil ketua dan Rahmat Kardi sebagai sekretaris.

Sejumlah akademisi, profesional, dan pengusaha juga masuk dalam jajaran Dewan Penasihat.

Mereka di antaranya Prof. Endin Nasrudin, Prof. Ahmad Sarbini, George Edwin Sugiharto, Fajar R. Zulkarnaen, Aris Munandar, Suprih Rozikin, Firman Mulyadi, Rahmat, Budi Hermansyah, dan Nur Ismail.

Dewan Penasihat memiliki peran dalam memberikan pertimbangan strategis bagi organisasi, termasuk dalam menentukan arah program dan memperkuat jejaring usaha anggota HIPKA.

HIPKA merupakan wadah pengusaha yang berasal dari keluarga besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

Organisasi ini menjadi salah satu ruang bagi alumni HMI yang bergerak di dunia usaha untuk membangun kemitraan dan mengembangkan bisnis.