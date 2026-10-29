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Mahasiswa Bandung Kembali Turun ke Jalan, Tagih Janji Prabowo - Gibran

Kamis, 29 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Mahasiswa Bandung Kembali Turun ke Jalan, Tagih Janji Prabowo - Gibran - JPNN.com Jabar
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (29/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelombang aksi unjuk rasa masih terjadi di Kota Bandung.

Hari ini, massa yang terdiri dari ratusan mahasiswa itu meminta pemerintah menindaklanjuti tuntutan mereka.

Mahasiswa di Bandung menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Massa yang turun ke lapangan jumlahnya lebih besar dari kemarin.

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Mereka berasal dari sejumlah universitas di Bandung, di antaranya Universitas Pasundan (Unpas), Universitas Langlabuana (Unla), Universitas Islam Nusantara (Uninus), dan Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani).

Mereka tiba sekitar pukul 15.00 WIB, dengan mayoritas menggunakan almamater kampus. 

Setibanya di lokasi, massa membentuk lingkaran besar dan melakukan orasi secara bergantian.

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Ketua BEM Unpas Muamar Baasir mengatakan, aksi kali ini bertujuan untuk memulihkan kondisi Indonesia yang dinilai jauh dari harapan masyarakat.

Selama dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, menurutnya, masih banyak persoalan yang belum diselesaikan.

Kumpulan mahasiswa yang tergabung dalam Poros Barisan kembali menggelar aksi demo di Gedung DPRD Jawa Barat, menuntut janji Presiden Prabowo Subianto.
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TAGS   aksi unjuk rasa gedung dprd jabar demo mahasiswa di bandung aksi demo mahasiswa presiden prabowo poros barisan janji presiden

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