Sumedang Raih Penghargaan Transformasi Digital, Ini Inovasi yang Disorot

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemilihan kepala desa secara elektronik atau e-voting di 92 desa mengantarkan Kabupaten Sumedang meraih penghargaan transformasi digital dalam Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026.

Penghargaan itu diterima Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila di Pendopo Wali Kota Bandung, Kamis (29/10/2026).

Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan menyerahkan langsung penghargaan tersebut.

Penerapan e-voting menjadi salah satu upaya Pemkab Sumedang memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat desa.

Namun, digitalisasi tidak cukup hanya dengan menyediakan sistem elektronik. Masyarakat juga harus memahami cara menggunakan teknologi tersebut.

Fajar menilai pendampingan tetap dibutuhkan, terutama bagi warga lanjut usia yang belum terbiasa dengan layanan digital.

Dengan begitu, penerapan teknologi tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang harus mengakses pelayanan pemerintah.

Di sisi lain, semakin luasnya pemanfaatan teknologi juga membawa tantangan baru, terutama terkait keamanan data dan kejahatan siber.