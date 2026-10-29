Mendes Yandri Dorong Dana Desa untuk Percepatan Penurunan Stunting

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mendorong pemerintah desa mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan konvergensi program, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengatakan bahwa pemberian apresiasi kepada desa yang berkinerja baik dalam pencegahan dan penurunan stunting merupakan kegiatan tahunan Kemendes PDT.

Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.

Menurut Yandri, penghargaan itu bertujuan memberikan apresiasi sekaligus mendorong desa-desa lain untuk meningkatkan komitmen dalam menjalankan program percepatan penurunan stunting.

“Ini merupakan kegiatan tahunan Kemendes yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Salah satu fokus penggunaan dana desa adalah pencegahan dan penurunan stunting. Karena itu, kami memberikan penghargaan kepada desa-desa yang memiliki komitmen tinggi dan dapat menjadi contoh dalam konvergensi serta percepatan penurunan stunting,” kata Yandri.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat memotivasi lebih banyak pemerintah desa untuk memperkuat program pencegahan stunting.

Menurutnya, persoalan stunting perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.