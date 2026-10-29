Warga Wajib Tahu! Sebegini Besaran Retribusi Sampah di Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok terus meningkatkan pelayanan kebersihan, salah satunya dengan pengangkutan sampah.

Sampah yang diangkut melalui layanan DLHK dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu pada kegiatan operasi bersih (opsih) dan layanan pengangkutan sampah berbayar melalui retribusi.

"Kami optimalkan pengangkutan sampah saat pelaksanaan opsih dan retribusi setiap bulannya oleh petugas pengangkut sampah dimasing-masing wilayah," ucap Kepala DLHK Kota Depok Reni Siti Nuraeni.

Ia menjelaskan, untuk layanan retribusi diberikan bagi setiap Wajib Retribusi (WR) yang besarannya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun untuk kategori perumahan, tarif retribusi berkisar Rp20.000 hingga Rp70.000 per bulan, bergantung pada luas bangunan.

Sementara itu, untuk rumah susun atau kontrakan, tarifnya sebesar Rp10.000 per unit per bulan.

“Kemudian, untuk perkantoran pemerintah dan swasta tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp150.000 per bulan,” tuturnya.

Sementara untuk industri atau pabrik disesuaikan dengan satuan dan ketentuan yang tercantum dalam lampiran peraturan daerah.