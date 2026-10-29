Daftar Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini 29 Oktober 2026, Lengkap!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak batangan terbaru pada Kamis, 29 Oktober 2026, dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin memantau harga logam mulia sebelum melakukan transaksi.

Berdasarkan data yang diperbarui pukul 08.26 WIB, harga emas batangan tercatat mulai dari Rp1.332.824 untuk ukuran 0,5 gram setelah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Sementara itu, harga emas batangan ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.565.398 setelah pajak.

Adapun harga perak batangan ukuran 250 gram mencapai Rp10.767.000, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen.

Data tersebut memuat harga dasar serta harga setelah pajak untuk sejumlah ukuran emas dan perak batangan.

Namun, data yang tersedia tidak mencantumkan perbandingan dengan harga pada hari sebelumnya sehingga belum dapat digunakan untuk menyimpulkan apakah harga mengalami kenaikan atau penurunan.

Daftar Harga Emas Batangan Terbaru 29 Oktober 2026

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat, harga dasar, dan harga setelah PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com