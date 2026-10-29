Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, 29 Oktober 2026: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Hujan diprakirakan terjadi terutama pada siang hingga malam hari, dengan potensi kilat atau petir di sebagian wilayah Jabodetabek.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca untuk periode Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 07.00 WIB, hingga Jumat, 30 Oktober 2026, pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau memperhatikan perkembangan cuaca, terutama menjelang siang hingga malam hari ketika potensi hujan meningkat di sejumlah wilayah.

Prakiraan Cuaca Jabodetabek pada Siang hingga Sore Hari

Pada Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.