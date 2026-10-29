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Prakiraan Cuaca Jawa Barat 29 Oktober 2026: Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang

Kamis, 29 Oktober 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 29 Oktober 2026: Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai angin kencang. Foto: GeminiAi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Potensi hujan diperkirakan terjadi mulai menjelang siang hingga malam hari, dengan beberapa daerah berpeluang mengalami hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan untuk wilayah Jawa Barat, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca tersebut, terutama pada siang hingga malam hari.

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Hujan Berpotensi Terjadi Sejak Menjelang Siang

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Garut, serta Kabupaten Tasikmalaya.

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Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah tersebut disarankan memperhatikan perkembangan cuaca, terutama ketika melakukan perjalanan menjelang siang.

Sejumlah Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan Sedang hingga Lebat

Prakiraan cuaca Jawa Barat 29 Oktober 2026: sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan lebat disertai petir dan angin kencang.
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