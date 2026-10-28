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BusKita Trans Depok Tak Lagi Gratis Mulai 2027, Sebegini Tarifnya

Rabu, 28 Oktober 2026 – 19:00 WIB
BusKita Trans Depok Tak Lagi Gratis Mulai 2027, Sebegini Tarifnya - JPNN.com Jabar
Potret Biskita Trans Depok. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan tarif Biskita Trans Depok yang saat ini melayani rute Terminal Depok-Stasiun LRT Harjamukti akan berbayar mulai awal tahun 2027. 

“Kalau hari ini masih gratis, awal tahun depan sudah berbayar karena alokasi gratisnya itu akan kami alihkan untuk (Biskita Trans Depok) koridor 2 jalur Bojong Sari - Terminal Depok,” ucapnya.

Nantinya, tarif Biskita Trans Depok akan menjadi Rp6.000 untuk umum, lalu lansia 60 tahun ke atas sebesar Rp4.000, sedangkan pelajar dikenakan tarif Rp4.000. 

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“Jadi ada beda Rp2.000 dibanding dengan masyarakat umum, mahasiswa termasuk masyarakat umum bayar Rp6.000,” jelasnya.

Biaya operasional Biskita Trans Depok untuk tahun 2026 yang ditanggung Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tercatat mencapai Rp19 Miliar. 

“Sementara di sisi yang lain kami sudah harus mempersiapkan untuk jalur tambahan, koridor 2 dari wilayah terminal Depok sampai ke Bojong Sari. Kalau dua-duanya berjalan, dua-duanya gratis, berat buat kami mengcover ini. Makanya kami sudah harus mempersiapkan yang koridor 2, koridor 1 sudah harus berbayar,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

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Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

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TAGS   kota depok biskita trans depok tarif biskita trans depok wali kota depok supian suri terminal depok Stasiun LRT Harjamukti pemkot depok

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