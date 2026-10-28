Isu Karhutla Hingga MBG Jadi Sorotan Aksi Mahasiswa Hari Sumpah Pemuda

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Isu kebakaran hutan dan lahan (kahutla) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan mahasiswa dalam aksi demo mahasiswa di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (28/10/2026).

Aksi hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-98. Massa dari berbagai kampus mulai berdatangan sekitar pukul 14.30 WIB.

Ketua Senat Mahasiswa STHB Alhady mengatakan secara garis besar, tuntutan yang disampaikan mencakup tiga bidang utama.

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Tiga tuntutan itu di antaranya pendidikan, kesehatan, dan hukum.

"Secara keseluruhan, kurang lebih ada tiga poin tuntutan. Yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, ada pendidikan, kesehatan, dan juga hukum sebenarnya," kata Alhady di sela aksi.

Ia menyebut, aksi yang digelar bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat bagi mahasiswa agar terus menyampaikan aspirasi dan mengawal persoalan publik.

"Kami menyoroti sejumlah bidang yang dinilai perlu mendapat perhatian, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga persoalan hukum dan demokrasi," ucapnya.

Menurut mahasiswa lainnya, Hegya Rifandy, aksi kali ini dilatarbelakangi oleh keresahan mahasiswa tersebut kondisi Indonesia saat ini.