5 Tuntutan Mahasiswa untuk Pemerintah di Hari Sumpah Pemuda

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berkumpul di Lapangan Parkir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Rabu (28/10/2026).

Mereka bersiap menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Koordinator Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) 2026, Hafidz Hernanda, mengatakan mahasiswa membawa lima tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, serta hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

Menurut Hafidz, penyusunan tuntutan tersebut didasarkan pada berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa, dengan merujuk pada situasi sejak 20 Oktober.

“Kami memang ingin bentuk lima tuntutan itu berdasarkan apa yang terjadi di tanggal 20 Oktober,” ujar Hafidz.

Lima tuntutan tersebut mencakup desakan penetapan status bencana nasional untuk persoalan lingkungan, pengelolaan anggaran negara yang berpihak kepada masyarakat, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta perlindungan kebebasan berpendapat dan HAM.

1. Desak Penetapan Status Bencana Nasional untuk Persoalan Lingkungan

Dalam sektor lingkungan, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional terkait persoalan ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah.