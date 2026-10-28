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EIGER Nature di Bogor Siap Terima Pengunjung Mulai 2 November 2026

Rabu, 28 Oktober 2026 – 17:00 WIB
EIGER Nature di Bogor Siap Terima Pengunjung Mulai 2 November 2026 - JPNN.com Jabar
EIGER Nature resmi hadir di Kabupaten Bogor dengan konsep ekowisata yang memadukan petualangan, edukasi lingkungan dan pelestarian alam. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - EIGER meresmikan EIGER Nature di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai destinasi ekowisata yang memadukan petualangan, edukasi, dan pelestarian alam.

Mengusung tema “Menjaga dan Merawat Alam, Bergerak Bersama untuk Indonesia”, destinasi ini dikembangkan untuk mempererat hubungan antara alam, budaya, dan manusia.

EIGER Nature dirancang sebagai ruang bagi masyarakat untuk menikmati pengalaman wisata alam sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

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Pengembangannya berangkat dari perjalanan EIGER selama hampir empat dekade di dunia petualangan dan keyakinan bahwa alam perlu dijaga agar tetap lestari bagi generasi mendatang.

Peresmian EIGER Nature dihadiri sejumlah pejabat negara dan daerah, di antaranya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

Hadir pula Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, serta Bupati Bogor Rudy Susmanto.

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EIGER Nature dijadwalkan mulai membuka kunjungan bagi masyarakat secara bertahap pada 2 November 2026.

EIGER Dorong Wisata Alam Berkelanjutan

EIGER Nature resmi hadir di Kabupaten Bogor dengan konsep ekowisata yang memadukan petualangan, edukasi lingkungan, dan pelestarian alam.
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TAGS   eiger EIGER Nature EIGER Nature Bogor ekowisata berkelanjutan eduwisata wisata alam wisata edukasi wisata edukasi lingkungan konservasi alam kabupaten bogor

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