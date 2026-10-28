Hari Sumpah Pemuda: Ribuan Mahasiswa dari Berbagai Kampus Bersiap Gelar Aksi di Bundaran HI

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berkumpul di Lapangan Parkir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Rabu (28/10/2026).

Mereka bersiap menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Selain mahasiswa, sejumlah kelompok masyarakat juga terlihat berkumpul untuk mengikuti aksi tersebut.

Para peserta membawa berbagai atribut, termasuk bendera dan spanduk berisi kritik terhadap pemerintah.

Puluhan angkutan kota (angkot) dan belasan bus Kopaja juga terlihat bersiap mengangkut peserta dari kawasan UI menuju lokasi aksi.

Koordinator Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) 2026, Hafidz Hernanda, mengatakan mahasiswa yang bergabung berasal dari sejumlah perguruan tinggi di berbagai daerah.

Kampus yang disebut turut berpartisipasi antara lain Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Palangka Raya, Universitas Padjadjaran, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Brawijaya, dan Universitas Pancasila.

“Yang berangkat dari sini sekitar 900 sampai 1.000 orang. Namun, jumlah keseluruhan yang akan hadir di HI sekitar 10 ribu sampai 12 ribu orang,” ujar Hafidz.