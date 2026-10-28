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Jalan Bungsan Bedahan Ditutup hingga 3 November, Berikut Ini Jalur Alternatifnya

Rabu, 28 Oktober 2026 – 14:00 WIB
Jalan Bungsan Bedahan Ditutup hingga 3 November, Berikut Ini Jalur Alternatifnya - JPNN.com Jabar
Akses Jalan Bungsan Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan ditutup sementara akibat pengerjaan crossing. Foto: chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Akses Jalan Bungsan, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, ditutup sementara akibat pekerjaan crossing atau melintang jalan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok.

Penutupan berlangsung pada 27 Oktober hingga 3 November 2026.

Masyarakat diimbau menyesuaikan rute perjalanan dengan menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan.

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Pengendara juga diminta tetap berhati-hati demi menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.

“Sehubungan dengan adanya pekerjaan crossing (pekerjaan melintang jalan), akses Jalan Bungsan ditutup sementara. Rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan dan informasi peralihan jalur juga sudah disebar melalui media sosial dan marka jalan di lapangan,” ucap Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Depok Teguh Iswahyudi.

Ia menjelaskan, penutupan berlaku pada jalan penghubung Jalan Raya Sawangan menuju Pasir Putih maupun arah sebaliknya.

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Selama pekerjaan berlangsung, pengendara diarahkan melalui jalur alternatif agar perjalanan tetap dapat dilakukan dengan aman.

“Pengendara dari arah Pasir Putih menuju Jalan Raya Sawangan maupun sebaliknya diarahkan melalui Jalan Sawangan Permai,” terangnya.

Akses Jalan Bungsan Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan ditutup sementara akibat pengerjaan crossing
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TAGS   penutupan jalan kota depok PUPR Depok crossing jalan bungsan jalan raya sawangan jalan pasir putih jalan sawangan permai rekayasa lalu lintas

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