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Daftar Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini 28 Oktober 2026, Lengkap!

Rabu, 28 Oktober 2026 – 13:00 WIB
Daftar Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini 28 Oktober 2026, Lengkap! - JPNN.com Jabar
Harga emas terbaru 28 Oktober 2026: emas 1 gram Rp2.570.000 sebelum pajak. Simak daftar harga emas dan perak batangan lengkap. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak batangan terbaru per Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 08.23 WIB, tercatat bervariasi berdasarkan berat dan komponen pajak.

Harga dasar emas batangan ukuran 1 gram tercatat Rp2.570.000, sedangkan harga setelah pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.576.425.

Berdasarkan daftar harga yang tersedia, emas batangan ditawarkan mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

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Sementara itu, perak batangan tersedia dalam ukuran 250 gram dan 500 gram dengan harga yang telah mencakup pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen.

Informasi harga ini dapat menjadi acuan awal bagi masyarakat yang ingin memantau harga logam mulia.

Namun, harga transaksi dapat bergantung pada produk, penjual, serta ketentuan yang berlaku saat pembelian.

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Daftar Harga Emas Batangan 28 Oktober 2026

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan data yang diperbarui pada Rabu, 28 Oktober 2026 pada laman logammulia.com.

Harga emas terbaru 28 Oktober 2026: emas 1 gram Rp2.570.000 sebelum pajak. Simak daftar harga emas dan perak batangan lengkap.
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