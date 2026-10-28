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Bersuara Volume 2 Hadir di Kebun Raya Bogor, Padukan Musik dan Suasana Alam

Rabu, 28 Oktober 2026 – 11:00 WIB
Bersuara Volume 2 Hadir di Kebun Raya Bogor, Padukan Musik dan Suasana Alam - JPNN.com Jabar
Bersuara Volume 2 hadir di Kebun Raya Bogor pada 25 Oktober 2026, memadukan pertunjukan musik, aktivitas kreatif, dan suasana alam. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kebun Raya Bogor berkolaborasi dengan Musica Studio menghadirkan Bersuara Volume 2 pada Minggu (25/10/2026).

Mengusung tema “Ketika Musik, Bertemu Alam”, acara ini memadukan pertunjukan musik dengan pengalaman menikmati suasana hijau di kawasan Kebun Raya Bogor.

Berlangsung di area Capellen, kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman rekreasi yang menggabungkan hiburan, kreativitas, dan kedekatan dengan alam.

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Pengunjung dapat menikmati pertunjukan musik sekaligus mengikuti berbagai aktivitas bersama keluarga maupun teman.

Bersuara Volume 2 merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan volume pertama yang disebut mendapat sambutan baik.

Melalui kegiatan ini, pengelola Kebun Raya Bogor berupaya menghadirkan cara berbeda bagi masyarakat untuk menikmati kawasan konservasi tumbuhan, tanpa meninggalkan fungsi utamanya dalam pelestarian alam.

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Perpaduan Musik, Kreativitas dan Konservasi

Senior Manager Operasional Mitra Natura Raya selaku pengelola Kebun Raya Bogor, Afandika Akbar Utama, mengatakan kolaborasi dalam Bersuara menjadi salah satu upaya mendekatkan masyarakat dengan Kebun Raya melalui musik dan kreativitas.

Bersuara Volume 2 hadir di Kebun Raya Bogor pada 25 Oktober 2026, memadukan pertunjukan musik, aktivitas kreatif, dan suasana alam.
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TAGS   kebun raya bogor KRB kota bogor Bersuara Volume 2 konser musik kebun raya bogor Bersuara Kebun Raya Bogor

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