Dishub Kota Bogor Siapkan Transformasi Angkot, Dorong Armada Ramah Lingkungan dan Pembayaran Digital

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor menyiapkan transformasi angkutan umum melalui program konversi dan rasionalisasi armada angkutan kota (angkot).

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik, mengatasi kelebihan pasokan armada, serta mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan inklusif.

Kepala Dishub Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, mengatakan pengelolaan angkutan umum menjadi salah satu dari tiga pilar utama penataan transportasi perkotaan di Kota Bogor.

Menurut dia, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah kondisi sebagian besar armada angkot konvensional yang telah berusia lebih dari 20 tahun.

Usia kendaraan tersebut dinilai berdampak pada kenyamanan penumpang dan efisiensi operasional di jalan raya.

“Selama ini, dinamika angkutan umum di Kota Bogor dihadapkan pada tantangan besar. Sebagian besar armada angkot konvensional tercatat sudah berusia uzur, yakni di atas 20 tahun. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kenyamanan penumpang, tetapi juga memicu ketidakefisienan operasional di jalan raya,” ujar Sujatmiko.

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Untuk menjawab tantangan tersebut, Dishub Kota Bogor berencana menjalankan program konversi dan rasionalisasi armada secara bertahap hingga akhir 2026.

Program ini ditujukan untuk mendorong peremajaan kendaraan sekaligus menyesuaikan jumlah armada dengan kebutuhan layanan transportasi masyarakat.