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Prakiraan Cuaca Jabodetabek 28 Oktober 2026: Bogor dan Depok Berpotensi Hujan Lebat

Rabu, 28 Oktober 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 28 Oktober 2026: Bogor dan Depok Berpotensi Hujan Lebat - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berpotensi mengalami hujan pada Rabu, 28 Oktober 2026, hingga Kamis pagi, 29 Oktober 2026.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok, terutama pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca Jabodetabek yang disampaikan untuk periode Rabu pukul 07.00 WIB hingga Kamis pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

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Masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada siang hingga malam hari.

Pagi Hari, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah

Pada Rabu pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

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Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu.

Menjelang siang, potensi hujan ringan meluas ke sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Bogor.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 28 Oktober 2026: Bogor dan Depok berpotensi hujan sedang hingga lebat. Waspadai hujan disertai petir hingga malam.
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