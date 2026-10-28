Prakiraan Cuaca Jawa Barat 28 Oktober 2026: Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan untuk wilayah Jawa Barat, hujan berpotensi terjadi di sejumlah kabupaten dan kota sejak pagi hingga dini hari.

Intensitas hujan diperkirakan bervariasi, bergantung pada wilayah dan waktu kejadian.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

Siang hingga Sore, Hujan Berpotensi Mengguyur Sebagian Besar Jabar

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat.