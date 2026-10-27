JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Diguyur Hujan Deras, Jalan Margonda Depok Tergenang Air Setinggi 30 Sentimeter

Diguyur Hujan Deras, Jalan Margonda Depok Tergenang Air Setinggi 30 Sentimeter

Selasa, 27 Oktober 2026 – 17:30 WIB
Diguyur Hujan Deras, Jalan Margonda Depok Tergenang Air Setinggi 30 Sentimeter - JPNN.com Jabar
Potret genangan air di Jalan Margonda Raya. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Hujan deras yang mengguyur Kota Depok pada Selasa (27/10/2026) menyebabkan Jalan Margonda Raya tepatnya di sekitar lampu merah Ramanda tergenang air setinggi sekitar 30 sentimeter.

Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar jalan tersebut jadi tersendat dan banyak kendaraan roda dua yang nekat naik ke trotoar.

Salah satu warga, Sutrisno mengatakan meski hujan tak berlangsung lama, tetapi mengalibatkan genangan.

Baca Juga:

Ia menduga genangan tersebut terjadi karena adanya sumbatan di saluran air.

“Mungkin karena mampet kali ya, nyumbat,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, bahwa persoalan ini memang bukan pertama kali terjadi, meski saluran air sudah sempet diperbaiki.

Baca Juga:

“Udah pernah diperbaiki, tetapi sekarang malah banjir lagi,” terangnya.

Sutrisno berharap agar pemerintah bisa dengan cepat mengatasi persoalan ini.

Akibat hujan deras yang mengguyur Kota Depok mengakibatkan terjadinya genangan di Jalan Margonda Raya
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok hujan deras jalan margonda raya genangan di jalan margonda Lampu Merah Ramanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU