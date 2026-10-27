Diguyur Hujan Deras, Jalan Margonda Depok Tergenang Air Setinggi 30 Sentimeter

jabar.jpnn.com, DEPOK - Hujan deras yang mengguyur Kota Depok pada Selasa (27/10/2026) menyebabkan Jalan Margonda Raya tepatnya di sekitar lampu merah Ramanda tergenang air setinggi sekitar 30 sentimeter.

Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar jalan tersebut jadi tersendat dan banyak kendaraan roda dua yang nekat naik ke trotoar.

Salah satu warga, Sutrisno mengatakan meski hujan tak berlangsung lama, tetapi mengalibatkan genangan.

Ia menduga genangan tersebut terjadi karena adanya sumbatan di saluran air.

“Mungkin karena mampet kali ya, nyumbat,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, bahwa persoalan ini memang bukan pertama kali terjadi, meski saluran air sudah sempet diperbaiki.

“Udah pernah diperbaiki, tetapi sekarang malah banjir lagi,” terangnya.

Sutrisno berharap agar pemerintah bisa dengan cepat mengatasi persoalan ini.