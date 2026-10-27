Astagfirullah! Hampir 500 Siswa di Dramaga Bogor Keracunan MBG

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Sebanyak 481 siswa dari SMP Negeri 1 Dramaga dan SMP Negeri 2 Dramaga, Kabupaten Bogor, mendatangi fasilitas kesehatan setelah mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan atau minuman.

Pemerintah Kabupaten Bogor masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan gejala mulai muncul pada Senin malam, 26 Oktober 2026, hingga Selasa pagi, 27 Oktober 2026.

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Pemerintah daerah bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor kemudian meninjau pelayanan kesehatan di Puskesmas Cangkuang, Kecamatan Dramaga.

Menurut Rudy, jumlah 481 siswa yang datang untuk mendapatkan penanganan medis tidak serta-merta berarti seluruhnya mengalami keracunan.

“481 siswa-siswi ini belum tentu keracunan makanan atau minuman,” kata Rudy saat memberikan keterangan di Puskesmas Cangkuang, Selasa (27/10).

Ia menjelaskan, petugas kesehatan telah melakukan pemeriksaan dan memberikan penanganan kepada para siswa.

Sebagian siswa juga dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.