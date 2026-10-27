KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Jaro Ade dalam Kasus Dugaan Korupsi Pemkab Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penjadwalan ulang dilakukan setelah Jaro Ade mengonfirmasi tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan pada Selasa, 27 Oktober 2026.

“Dijadwalkan ulang pemeriksaannya pada Kamis (29/10),” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/10).

Budi menjelaskan, Jaro Ade sebelumnya telah menyampaikan konfirmasi tidak hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan penyidik.

“Untuk saksi AR selaku Wabup Bogor konfirmasi tidak hadir,” ujarnya.

Sementara itu, hingga pukul 12.40 WIB pada Selasa, kehadiran empat saksi lain yang dipanggil KPK dalam perkara tersebut belum tercatat.

Keempat saksi itu terdiri atas ARJ selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, AR selaku Inspektur Daerah Kabupaten Bogor, SWG yang merupakan aparatur sipil negara pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, serta GW selaku ajudan Bupati Bogor.