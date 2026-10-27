Mekkah hingga Garut Catat Pertumbuhan, Ini Tren Perjalanan Wisatawan pada Q3 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bandung masuk dalam radar wisatawan Singapura. Pencarian perjalanan dari negara tersebut menuju ibu kota Jawa Barat itu meningkat 64 persen pada kuartal III 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Temuan itu terungkap dalam laporan Traveloka Southeast Asia (SEA) Index Q3 2026 yang memotret perubahan tren perjalanan wisatawan di kawasan Asia Tenggara.

Tak hanya Bandung, sejumlah destinasi lain juga mencatat pertumbuhan. Dari sisi wisatawan Indonesia, pemesanan akomodasi ke Mekkah, Arab Saudi, meningkat lebih dari 50 persen secara tahunan.

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Data tersebut memperlihatkan dua kecenderungan berbeda dalam perjalanan wisata.

Destinasi religi di luar negeri tetap menarik minat wisatawan Indonesia, sedangkan sejumlah daerah di Tanah Air mulai menunjukkan pertumbuhan dalam pencarian dan pemesanan perjalanan.

Di pasar domestik, Wonosobo, Magelang, Pangandaran, Sukabumi, dan Bukittinggi menjadi lima destinasi dengan pertumbuhan pemesanan relatif tercepat selama Juli hingga September 2026.

Garut juga menunjukkan tren serupa. Pencarian terhadap destinasi di Jawa Barat itu meningkat 48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kawasan pegunungan dan suasana sejuk menjadi bagian dari daya tarik Garut. Pertumbuhan pencarian tersebut sekaligus melengkapi tren meningkatnya minat wisatawan terhadap destinasi alam di luar kota-kota besar.