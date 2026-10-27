Kasus Korupsi Pemkab Bogor: Wabup Jaro Ade Hingga Sekda Ajat Dipanggil KPK Hari Ini

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade (AR) sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Selasa, 27 Oktober 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman perkara yang tengah ditangani penyidik.

"Hari ini, Selasa (27/10), penyidik melanjutkan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Salah satunya AR selaku Wabup Bogor," kata Budi kepada jurnalis di Jakarta, Selasa (27/10)

Selain Jaro Ade, KPK memanggil empat orang lainnya untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Mereka terdiri atas ARJ selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, AR selaku Inspektur Daerah Kabupaten Bogor, SWG yang merupakan aparatur sipil negara pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, serta GW selaku ajudan Bupati Bogor.

KPK Sita Barang Bukti Uang Rp1,5 Miliar

Baca Juga: Praktisi Hukum Soroti Perbedaan Langkah KPK dalam Perkara Upah Pungut dan OTT BPN Kabupaten Bogor

Penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut bermula dari informasi mengenai kegiatan penindakan KPK pada Agustus 2026.

Sebelumnya, beredar informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang disebut berlangsung di Kabupaten Bogor pada 20 Agustus 2026.