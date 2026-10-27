Pemkot Bandung Siapkan Rp3 Miliar untuk Revitalisasi Lapangan Teuku Umar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membantah wacana alih fungsi lapangan Teuku Umar, Kota Bandung, yang sempat diprotes warga.

Lapangan yang selama ini pergunakan untuk aktivitas bermain sepak bola, konon akan diubah menjadi skate park.

Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota (DPKP) Kota Bandung Nana Kurniawan mengatakan, revitalisasi dilakukan karena lapangan tersebut dinilai kumuh. Karena itu, akan ada beberapa perbaikan fasilitas.

"Alhamdulillah desain segala macam sudah selesai. Jadi nanti itu lapang akan menjadi multifungsi," kata Nana saat ditemui di Bandung, Selasa (27/10/2026).

Selain perbaikan, nantinya akan ada penambahan fasilitas yang dibangun di lapang sepak bola berukuran sekitar 45x90 meter persegi. Fasilitas tambahan itu diantaranya arena skateboard, jogging track, hingga taman.

"Multifungsi tuh ada berbagai di situ, mau main bola ada mini soccer-nya. Ada bukan skate park, ada satu bagian ada buat memfasilitasi teman-teman yang hobinya skateboarding," ujarnya.

Nana menuturkan, arena skateboard dibuat untuk memfasilitasi masyarakat yang gemar bermain papan seluncur. Dari informasi yang ia dapat, Kota Bandung memiliki banyak atlet skateboard berbakat.

"Kebetulan Kota Bandung tuh punya juara-juara skateboarding di dunia. Ternyata orang Bandung itu saya baru hafal tuh. Ternyata banyak juara dunia di orang Bandung," ucapnya.