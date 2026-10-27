Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini, Selasa 27 Oktober 2026, Simak Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 27 Oktober 2026, pukul 08.36 WIB, tercatat sebesar Rp2.550.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.556.250.

Berdasarkan daftar harga yang tersedia, emas batangan ditawarkan dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Harga dasar emas batangan 0,5 gram tercatat Rp1.325.000, sedangkan emas 1 kilogram mencapai Rp2.490.600.000.

Selain emas, daftar harga tersebut juga memuat harga perak batangan dalam ukuran 250 gram dan 500 gram, dengan harga yang ditampilkan setelah penambahan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Informasi harga ini mengacu pada daftar yang tersedia pada Selasa pagi, 27 Oktober 2026, pukul 08.36 WIB. Harga dapat berubah mengikuti pembaruan dari penyedia atau penjual.

Daftar Harga Emas Batangan 27 Oktober 2026

Berikut rincian harga emas batangan berdasarkan berat, harga dasar, dan harga setelah ditambahkan PPh sebesar 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com.