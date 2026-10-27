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Prakiraan Cuaca Jabodetabek 27 Oktober 2026: Bogor dan Depok Berpotensi Hujan Lebat

Selasa, 27 Oktober 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 27 Oktober 2026: Bogor dan Depok Berpotensi Hujan Lebat - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir, terutama pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi hujan sedang hingga lebat pada Selasa siang dan sore diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Depok serta Kabupaten dan Kota Bogor.

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Sementara itu, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Hujan ringan juga berpeluang turun di sejumlah wilayah Jakarta lainnya serta kawasan Tangerang.

Prakiraan cuaca tersebut berlaku mulai Selasa, 27 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB.

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Pagi Hari

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Pada Selasa pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 27 Oktober 2026: Bogor dan Depok berpotensi hujan lebat. Waspadai hujan disertai petir pada siang hingga malam.
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