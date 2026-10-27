Prakiraan Cuaca Jawa Barat 27 Oktober 2026: Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama sejak menjelang siang hingga malam hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi hujan lebat tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, serta sejumlah daerah di Bandung Raya.

Wilayah lain yang perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat meliputi Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat pada Pagi Hari

Pada Selasa pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Daerah yang berpotensi mengalami hujan ringan meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang.