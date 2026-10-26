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Sikap Resmi Manajeman Persib Soal Meninggalnya Bobotoh di Bogor

Senin, 26 Oktober 2026 – 22:22 WIB
Sikap Resmi Manajeman Persib Soal Meninggalnya Bobotoh di Bogor - JPNN.com Jabar
Ilustrasi meninggal dunia. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Manajemen Persib Bandung menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Arief Rahman Kusuma, Bobotoh asal Bogor yang ditemukan meninggal dunia setelah pertandingan Garudayaksa FC melawan Persib di Stadion Pakansari, Minggu (25/10/2026) malam.

Arief ditemukan tergeletak di Jalan Raya Jakarta - Bogor KM 50, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan manajemen, pihaknya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum.

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"Kepergian almarhum merupakan kehilangan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan dan menjadi duka bagi keluarga besar Persib. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan," tulis isi keterangan dikutip JPNN, Senin (26/10).

Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas, perwakilan manajemen manajemen akan hadir di rumah duka pada hari ini untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum.

Manajemen berharap pihak kepolisian dapat mengusut kasus ini secara menyeluruh, profesional, dan transparan hingga tuntas, serta memastikan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

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"Persib menghormati proses penyelidikan yang berjalan dan berharap penegakan hukum dapat memberikan kejelasan serta keadilan bagi keluarga almarhum."

Pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk mendampingi keluarga almarhum sesuai kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki, agar keluarga memperoleh dukungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung.

Manajemen Persib menyerahkan penyelidikan kasus tewasnya Bobotoh seusai pertandingan Persib melawan Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor.
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TAGS   persib stadion pakansari bobotoh tewas manajemen persib Garudayaksa vs persib sikap persib

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