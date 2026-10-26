Respons Wagub Jabar Erwan Soal Meninggalnya Bobotoh di Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan meminta Bobotoh menahan diri menyikapi kematian seorang remaja berusia 16 tahun di Jalan Raya Bogor, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10/2026) malam.

Erwan mengingatkan suporter Persib Bandung tidak terpancing informasi yang beredar di media sosial sebelum penyebab kejadian tersebut dipastikan.

Remaja itu ditemukan tewas di pinggir jalan setelah diduga pulang dari Stadion Pakansari, tempat berlangsungnya pertandingan Garudayaksa FC melawan Persib Bandung.

Erwan mengaku belum memperoleh informasi lengkap mengenai peristiwa tersebut.

Dia menyebut beragam kabar beredar, mulai dari dugaan kecelakaan lalu lintas hingga dugaan penganiayaan menggunakan senjata tajam.

“Jangan sampai terprovokasi karena berita-berita ini masih simpang siur,” kata Erwan di Bandung, Senin (26/10/2026).

Pemprov Jabar, lanjut dia, akan berkoordinasi dengan kepolisian, manajemen Persib, dan komunitas Bobotoh untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Erwan mengatakan, langkah selanjutnya baru bisa ditentukan setelah kronologi dan penyebab kejadian diketahui secara jelas.