Sempat Tertekan Likuiditas, UMKM Asal Bandung Kini Tumbuh hingga 200 Persen

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dukungan permodalan dan pengelolaan bisnis yang tepat menjadi kunci bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Hal itu dirasakan Cuit Babywear, jenama pakaian bayi dan anak asal Bandung yang berhasil meningkatkan omzet hingga 200 persen setelah membenahi operasional dan memanfaatkan fasilitas kredit UMKM PT Bank Central Asia (BCA).

Perjalanan bisnis Cuit Baywear tidak selalu berjalan mulus. Dirintis pada 2016, usaha milik Hans Saputra tersebut sempat menghadapi tekanan likuiditas pada 2022 akibat ekspansi bisnis yang terlalu cepat, tanpa diimbangi kesiapan tata kelola operasional dan manajemen rantai pasok.

Direktur sekaligus Owner Cuit Babywear Hans Saputra mengatakan bisnis tersebut berawal dari kejelian melihat peluang pasar pakaian bayi yang permintaannya relatif konsisten dan tidak terlalu bergantung pada tren tertentu.

Pada awal pendiriannya, Cuit Babywear mengandalkan penjualan daring (online). Strategi tersebut mendorong pertumbuhan bisnis hingga perusahaan mulai melakukan ekspansi toko fisik secara agresif pada 2021.

Namun, ekspansi yang tidak diimbangi kesiapan operasional justru menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan.

"Waktu itu saya terlalu percaya diri dan terburu-buru berekspansi. Untuk itu, kami harus belajar lagi dari awal, mulai dari menata supply chain, strategi pemasaran, sampai pada tata kelola perusahaan yang lebih sehat," kata Hans dalam keterangannya, Senin (26/10/2026).

Di tengah upaya membenahi fundamental bisnis, Cuit Babywear mulai memanfaatkan fasilitas kredit UMKM dari BCA pada 2022. Dukungan pembiayaan tersebut membantu perusahaan memenuhi kebutuhan bahan baku, memperbaiki infrastruktur, serta memperkuat strategi pemasaran.